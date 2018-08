Fonti Difesa, il ritorno alla leva obbligatoria è un'idea romantica

"Il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi: è una idea romantica ma i nostri militari sono e debbono essere dei professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini". E' quanto si apprende da fonti della Difesa in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ieri ha parlato dell'ipotesi di reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare.



Nei giorni scorsi, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta aveva sottolineato, durante un'intervista, che il servizio militare obbligatorio è un qualcosa "non più al passo con i tempi". I soldati di oggi, aveva spiegato il ministro, "sono dei professionisti. E non abbiamo più le truppe che vengono dalle Alpi". Dunque, "non c'è più bisogno di tanti soldati tutti insieme".