Speranza, forzare vincoli Ue scellerato

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Forzare i vincoli di bilancio per un grande piano di investimenti per il lavoro capace di rimettere in moto l'economia avrebbe anche un senso". Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza, incontrando gli elettori a Potenza. "Farlo, invece, per un provvedimento iniquo come la flat tax è una scelta scellerata che produrrà solo danni al Paese", aggiunge.