Tav: Conte, tra poco sintesi e decisione

"La Tav è un argomento all'ordine del giorno nell'agenda del governo: è alla nostra attenzione e come anticipato da Toninelli stiamo esaminando tutti gli aspetti in termini di costi e benefici, con l'impegno a una revisione integrale su questo punto. Capisco che vogliate ogni giorno risposte 'Tav sì o no' e i ministri esprimono le loro posizioni. Ma all'esito di questa verifica, trarremo le nostre decisioni. La sintesi la faremo tra un po' in termini risolutivi, in Consiglio dei ministri", ha detto il premier Conte.

"Una politica contro le infrastrutture fa soltanto danni. E quella di bloccare la Torino-Lione sarebbe una scelta scellerata perché vedrebbe l'Italia arretrare e isolata", ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, al suo arrivo al cantiere francese del Tav. "Mi auguro che ministri che non hanno visitato il cantiere e non hanno neppure cognizione vengano a documentarsi", ha aggiunto. "Anche Toninelli venga a vedere: non può informarsi soltanto con quattro militanti No Tav e avendo come consulente qualche leader No Tav".

"La Torino-Lione è un'opera proficua. Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere che Salvini si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra. E noi dobbiamo essere vigili perché lo faccia". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una telefonata al presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, durante un incontro con gli amministratori locali della Valle di Susa.