Rai: Di Maio, senza intesa no presidente

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Per quanto mi riguarda il Cda è pienamente operativo. Bisogna eleggere il presidente della Rai, la legge dice che serve un'intesa tra i gruppi e fino a quando non c'è questa intesa non c'è un presidente". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del M5s e vicepremier, a margine dei lavori del Senato dove sono in corso le votazioni sul decreto dignità.