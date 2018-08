Fraccaro, meno vincoli a Comuni virtuosi

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - "I Comuni virtuosi potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione, spendendo sul territorio le risorse che hanno in cassa. Con l'approvazione dell'emendamento di maggioranza al dl Milleproroghe, che allenta i vincoli attuali, diamo una boccata d'ossigeno ai Comuni consentendo loro di espandere la spesa per investimenti". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro sottolineando che i Comuni avranno "un miliardo di euro in 4 anni da investire".