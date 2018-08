Rai: cda mercoledì alle 16, per ora niente nomine

E' stato convocato per mercoledì alle 16 il prossimo consiglio di amministrazione della Rai. Secondo quanto si apprende, all'ordine del giorno ci sarebbero solo il contratto per la 24/a stagione di Un posto al sole e per gli highlights del calcio. Le nomine alle testate dovrebbero essere dunque rimandate.

Intanto colloquio tra i capigruppo alla Camera e al Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci, a Palazzo Madama, con i presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico per fare il punto sulla Rai. "Continuare a insistere su un candidato bocciato dalla Commissione parlamentare significa non rispettare la volontà popolare che si esprime nel Parlamento e il dettato costituzionale che garantisce che la Rai è un servizio pubblico e non è a servizio di nessuno, tantomeno di un partito politico - ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio al termine dell'incontro con i Presidenti delle Camere -. Chiediamo e abbiamo chiesto che si faccia presto nel sottoporre una nuova proposta nell'interesse della Rai e dei cittadini".

E in vista della prossima riunione del Cda Usigrai, Fnsi e Odg hanno notificato copia del parere legale a loro disposizione all'ad e al cda della Rai, ai presidenti delle Camere e all'ufficio di presidenza della Vigilanza. Nel parere si sottolinea che "il cda della Rai non può operare senza un presidente la cui nomina sia efficace per effetto del parere favorevole della commissione di Vigilanza".