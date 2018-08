Camere: Già 1800 proposte legge, da eutanasia a bossoli a cannucce

Dall'euro all'eutanasia, dal voto ai 16enni alla riduzione del numero dei parlamentari, allo stop ai senatori a vita, ma non solo: anche bossoli, stoviglie e cannucce. E' estremamente variegato, e talvolta estroso, il complesso delle materie al centro delle circa 1800 proposte che, in meno di cinque mesi, deputati e senatori in carica hanno depositato a Montecitorio e Palazzo Madama perché diventino leggi dello Stato.

Dal 23 marzo scorso - primo giorno del nuovo Parlamento - Camera e Senato hanno raccolto 1.792 testi normativi, in media più di 13 al giorno: 1.049 sono stati depositati a Montecitorio, 743 a Palazzo Madama.

La scorsa legislatura furono presentati nei due rami del Parlamento 8.004 progetti di legge e ne furono approvati 410 (poco più del 5%); andò peggio nella 16/a legislatura, quando del 9.572 progetti di legge presentati 391 (circa il 4%) furono approvati in via definitiva dalle due Camere.

Durante la legislatura in corso, a fronte della mole di proposte presentate dai parlamentari, è diventato legge un solo provvedimento del governo Conte, con la conversione del decreto relativo all'edilizia giudiziaria a Bari. Sono stati, inoltre, convertiti in legge altri quattro decreti del precedente governo Gentiloni, che erano prossimi alla scadenza. Sono stati, inoltre, approvati definitivamente il 31 luglio scorso, ma non ancora pubblicati, i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione Antimafia e alla Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Altri 11 progetti di legge, compreso il "decreto dignità", hanno finora ottenuto il sì da uno solo dei due rami del Parlamento e attendono l'esame dell'altro.

La gran parte delle più recenti iniziative legislative sono di natura ordinaria, 105 quelle che hanno l'obiettivo di modificare la Costituzione: c'è chi propone la riduzione del numero dei parlamentari; chi non vuole la nomina di senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica; chi vorrebbe introdurre il diritto di voto ai 16enni nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; chi auspica la soppressione delle attuali regioni e delle province e la costituzione di 36 nuove regioni; chi suggerisce l'abolizione delle Città Metropolitane; chi la soppressione del quorum per la validità del referendum abrogativo.

Le proposte di iniziativa popolare sono 20: alcune auspicano misure a sostegno della maternità, della paternità e dei disoccupati; una propone un referendum per l'adozione di una nuova moneta in sostituzione dell'euro; una la liceità dell'eutanasia. Di ogni genere, infine, le materie proposte da deputati e senatori nei loro ordinari progetti di legge: si va dall'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondario alla rilevazione con impronte digitali della presenza in servizio dei dipendenti pubblici contro l'assenteismo; dal no ai sistemi intensivi per l'allevamento degli animali a disposizioni rigorose per l'acquisto, la detenzione e l'uso personale di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti.

C'è infine chi pretende il ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo, chi vuole una legge che sancisca il divieto di utilizzare esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, chi vuole regolamentare l'uso di stoviglie e cannucce per la somministrazione di alimenti e bevande, e chi, infine, auspica disposizioni per il corretto smaltimento dei bossoli delle cartucce destinate all'attività venatoria.