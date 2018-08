Rai: Laganà scrive a Mattarella, inefficaci atti Foa

La autoassunzione della carica di Presidente da parte di Marcello Foa è "integralmente priva di efficacia" e "non rimane priva di gravissime conseguenze giuridiche per la società Rai". Lo scrive in una lettera indirizzata al presidente Sergio Mattarella, alle altre principali cariche istituzionali del Paese e al Procuratore Generale della Corte dei conti, il consigliere Rai Riccardo Laganà, il quale sottolinea che gli atti sottoposti alla firma di Foa sono "in realtà privi di qualsiasi effetto" e invita gli organi politici ad attivarsi per risolvere la situazione di stallo.