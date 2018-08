Garante Privacy, siti russi colpiscono Ue ma reazioni lente (2)

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Questa discussione ci immerge dentro un turbine di dubbi e preoccupazioni che in Europa non avevamo", aggiunge Soro, ricordando che "negli Usa a distanza di qualche anno hanno stabilito che nelle elezioni presidenziali 2016 un sesto dei messaggi sospetti arrivavano dalla Russia". E "questo ha fatto nascere il dubbio agli americani che sia stata messa in gioco la loro sovranità". Per il Garante, "se dalla Russia c'è questa attività la capacità di condizionamento e di messa in dubbio della sovranità diventa un problema serio". Per quanto riguarda la vicenda Cambridge Analytica, aggiunge Soro, "alcuni italiani hanno ricevuto messaggi simili, anche se in numeri irrilevanti". Il Corriere della Sera oggi ha reso noto che il sito americano d'informazione Fivethirtyeight.com ha pubblicato oltre un milione di interventi su Twitter da parte dei profili fortemente sospettati dal procuratore del Russiagate Mueller di appartenere a operatori russi. Quasi tutti intervengono, in inglese, sui temi della campagna presidenziale americana. Ma in varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter anche in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo, pur senza essere ufficialmente legati né al M5S, né alla Lega. E nulla - precisa sempre il Corriere - permette di ipotizzare che i due partiti al governo abbiamo richiesto alcun tipo di sostegno dalle fabbriche di troll russe.

Tra gli altri, emerge un profilo a sostegno del sovranista Marcello Foa come presidente della Rai, uno contro il 'giglio magico' di Matteo Renzi e contro gli sbarchi ed un altro che aveva diffuso una fake news ai danni dell'allora ministro del Pd Giuliano Poletti. (ANSA).