Tav, Toninelli: 'Valutare tutte le ipotesi, anche stop opera'

Sulle grandi opere "il Governo potrà agire una volta verificata l'utilità delle singole opere e la loro sostenibilità nel contesto attuale, e potrà anche valutare l'eventuale vantaggio e gli eventuali costi di tutte le alternative che saranno ipotizzate, compresa quella di recedere dalla prosecuzione dell'opera". Così Danilo Toninelli rispondendo a una interrogazione sulla Tav al question time in Aula alla Camera spiegando che i risultati delle analisi costi-benefici e delle valutazioni tecnico-giuridiche saranno rese note "nei prossimi mesi" per tutte le grandi opere.

"Non possiamo nasconderci, come ha confermato di recente anche la Corte dei conti europea, un'anomalia inaccettabile: il costo delle nostre linee Tav, comprese quelle in costruzione, sta superando, in media, i 30 milioni di euro per chilometro contro, ad esempio, i 13 milioni della Germania o i 14 milioni della Spagna. Un gap che definirei vergognoso".

"Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione - ha detto in mattinata il ministro dell'Economia francese Bruno Lemaire dopo un incontro con i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria - "non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. E' un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti". "Dobbiamo parlarne insieme - ha aggiunto - e la discussione è aperta".