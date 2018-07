Siparietto in Aula durante la discussione alla Camera dei Deputati sul dl dignità. Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel dare la parola al deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni gli sbaglia il nome chiamandolo "Giacomini", e lui per replicare sullo stesso piano lo chiama "Presidente Fica". Fico scoppia a ridere, così come tutta l'Aula, e poi commenta: "Questo resterà negli annali, ma di Forza Italia". "Siamo coerenti", conclude l'azzurro.