Al via in Aula alla Camera le votazioni sugli emendamenti al decreto dignità. I pareri di relatori e governo sui circa 400 emendamenti è negativo su quasi tutte le proposte ad eccezione di due emendamenti che contengono delle correzioni per il comparto dei lavoratori portuali, che al momento sono accantonati. Il via libera di Montecitorio è atteso per giovedì prossimo. Al momento sembra escluso il ricorso al voto di fiducia. Il testo passerà poi al Senato.

LA DIRETTA