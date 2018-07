Daisy, atti indagine a Procura

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - I carabinieri del Comando provinciale di Torino che indagano sulla aggressione a Daisy Osakue, hanno trasmesso gli atti relativi ai primi accertamenti alla Procura. A coordinare l'inchiesta è il pm Patrizia Caputo, che nelle prossime ore incontrerà gli investigatori dell'Arma per valutare le ipotesi di reato. Non sono infatti stati ancora chiariti del tutto i motivi dell'aggressione, anche se per i carabinieri sembra al momento da escludere il movente razzista.

Nei giorni precedenti all'aggressione alla giovane lanciatrice del disco da Moncalieri sono arrivate altre segnalazioni di episodi analoghi. Ma la giovane atleta non ha dubbi: "Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore", ha detto ieri. Le indagini volte a identificare gli autori del lancio dell'uovo che ha colpito Daisy Osakue, ferendola ad un occhio, proseguono nel massimo riserbo.