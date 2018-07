Daisy Osakue aggredita, 'volevano colpire ragazza di colore'

"L'hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore". Parla così Daisy Osakue, l'atleta italiana di origini nigeriane aggredita a Moncalieri. "In quella zona ci sono diverse prostitute, mi avranno scambiate per una di loro - aggiunge all'uscita dall'ospedale Oftalmico di Torino - Mi era già capitato di essere vittima di episodi di razzismo, ma solo verbali. Quando però si passa all'azione, significa che si è superato un altro muro".

"Io non escludo i motivi razziali. Non voglio essere criticata per questo, ma secondo me mi hanno lanciato quel uovo, in viso, da un'auto che viaggiava a tutta velocità, semplicemente perché sono di colore", sottolinea la giovane atleta. "Spero che trovino i responsabili - conclude -: solo così si potrà sapere il motivo del gesto".

Le reazioni del mondo politico - "La vile aggressione all'atleta nazionale italiana di origine nigeriana è grave e inaccettabile - dice il Pd tramite il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e il responsabile del dipartimento sicurezza del Pd Emanuele Fiano -. Se confermata dalle indagini, si tratterà solo dell'ultimo di una serie di episodi di stampo razzista che si stanno verificando nel nostro Paese in modo preoccupante, a cui si sono aggiunti altri fatti, altrettanto gravi, di cittadini che pensano di ergersi a giudici e poliziotti trasformando l'Italia in una sorta di far west. Chiediamo che il governo venga urgentemente in Aula a riferire". E su twitter, Matteo Renzi scrive: "Daisy Osakue è una campionessa italiana. Ieri è stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti. Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza. Ormai è un'evidenza, che nessuno può negare, specie se siede al Governo. Italia, #torniamoumani".

Secondo +Europa, 'è il negazionismo del Ministro degli interni, Matteo Salvini, a legittimare e giustificare politicamente questi atti di razzismo'.

Ferma condanna dal M5s con una nota dei capigruppo alla Camera e al Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli: "l'aggressione è un atto indegno che condanniamo con fermezza, chi lo ha compiuto deve provare vergogna di fronte a tutto il nostro Paese. L'Italia rifiuta, si indigna e punisce questi gesti inqualificabili. Vogliamo che questa persona, che ha lanciato un uovo contro una donna per strada, venga individuata e punita quanto prima".

Solidarietà all'atleta anche da Forza Italia con Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera dei deputati, e con Mara Carfagna, vicepresidente del gruppo alla Camera.

Contro #DaisyOsakue un’aggressione infame aggravata dal razzismo e dalla xenofobia.

Non possiamo tollerare in alcun modo simili episodi e questi pericolosi focolai vanno spenti immediatamente, sul nascere.

Solidarietà dal @GruppoFICamera alla nostra atleta. pic.twitter.com/Qdgg5QDUdg — Mariastella Gelmini (@msgelmini) 30 luglio 2018

Per il presidente della Camera Roberto Fico, "al di là del fatto se ci sono in questo momento episodi di razzismo, il razzismo va sempre combattuto, in ogni caso, senza esitare mai un solo secondo. Qualsiasi episodio di razzismo, anche se ce ne fosse soltanto uno oggi, va combattuto senza se e senza ma. In ogni caso, sempre".