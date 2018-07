A Roma spunta murale con Salvini in tonaca e crocifisso in mano

Un murale che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in tonaca da prete, crocifisso brandito in una mano e libretto nell'altra, è apparso a Roma in un sottopasso nel quartiere Ostiense.



L'opera riporta sul bordo bianco che la circonda la scritta "Vattene, Satana, Vattene". Un riferimento alla copertina di Famiglia Cristiana - oggetto di forti polemiche - dove il ministro era rappresentato sotto il titolo 'Vade retro Salvini'.



Sulle nocche del leader leghista compaiono inoltre le parole 'love' (mano destra) e 'hate' (sinistra), come quelle dell'inquietante predicatore interpretato da Robert Mitchum nel film 'La morte corre sul fiume'.