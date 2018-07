Meloni: maggioranza chiusa a nostre idee

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Mi dispiace che la maggioranza sia molto chiusa rispetto alle nostre proposte: le bocciano tutte, anche quelle su cui con la Lega abbiamo condiviso anni di battaglie come il blocco navale". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli di Italia, richiesta di un commento sul governo. La leader di FdI ne ha parlato arrivando alla conferenza stampa che, a Milano, annuncia l'adesione dell'associazione 'Noi Repubblicani' a FdI. "Abbiamo detto di sì alle politiche di immigrazione di questo governo, anche se le considero imperfette - ha spiegato Meloni - mentre stiamo dicendo no al Decreto Dignità perché è tornare indietro ed è una proposta di sinistra da parte di uno stato che considera gli imprenditori un nemico". Meloni ha poi commentato il lavoro del ministro dell'Interno: "Salvini è sempre molto attivo e presente, sta dando un segnale di discontinuità rispetto all'idea che c'era in Europa di un'Italia colonia che fa quello che dicono gli altri. Sono segnali importanti".