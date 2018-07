Renzi, mai usato Airbus di Stato

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di quello, non delle bufale".

Lo scrive su Twitter il senatore Pd Matteo Renzi, commentando la notizia della rescissione del contratto dell'Airbus preso in leasing dal suo governo.