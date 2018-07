Pd: Renzi invita a cena sull'Aventino 120 parlamentari

Matteo Renzi ha invitato a cena, questa sera, in una villa sull'Aventino a Roma, 120 parlamentari del Partito democratico e alcuni componenti della direzione. Lo si apprende da alcuni invitati alla cena che sarà, spiegano, l'occasione per i parlamentari della maggioranza del partito per salutarsi prima delle vacanze e fare un punto della situazione politica.

Alla serata voluta dal senatore fiorentino dovrebbero partecipare dirigenti come il capogruppo al Senato Andrea Marcucci e il vicepresidente della Camera Ettore Rosato mentre non dovrebbe esserci il capogruppo alla Camera Graziano Delrio perché già impegnato a una festa dell'Unità.