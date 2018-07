Conte annuncia stop contratto Airbus voluto da Renzi

"Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato. E in quest'ottica si inserisce la volontà di rescindere il contratto di leasing dell'aereo Airbus A340-500, acquistato in passato" dal governo Renzi per i voli di Stato. Lo annuncia su Facebook il premier Giuseppe Conte. "Parliamo di circa 150 milioni di euro spesi per soli 8 anni di noleggio, inclusi i 20 milioni per riconfigurarlo, per un velivolo quasi mai usato", sottolinea.

"Un impegno - prosegue il presidente del Consiglio - che avevo e avevamo assunto sin dal nostro insediamento, una decisione sacrosanta, tutt'altro che simbolica". "A conti fatti si è trattato di un'operazione del tutto svantaggiosa, sia dal punto di vista dell'impatto economico che dell'utilità pratica. Soldi degli italiani, che vincolavano il governo", sottolinea. "Per questo dai primi giorni del mio mandato ho dato indicazioni di trovare una via di uscita per rescindere il contratto. A questa Presidenza, per le missioni internazionali che siamo chiamati a svolgere, un aereo così grande e costoso non serve. È uno spreco e un capriccio a cui noi rinunciamo molto volentieri".

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha scritto una lettera con i colleghi Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta nella quale chiede "formalmente ai commissari Alitalia" la revoca del leasing dell'Air Force Renzi. "Con gli oltre 18 milioni risparmiati fino al 2024", dice Toninelli si possono tre treni nuovi di zecca per il trasporto regionale e dei pendolari. Oppure acquistare una decina di nuove Tac per la sanità pubblica. O ancora costruire due scuole con almeno 25 aule ciascuna e laboratori ai nostri ragazzi.

"#MaiPiùAirForceRenzi". Così il vicepremier Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione del governo di rescindere il contratto di leasing dell'Airbus utilizzato da Matteo Renzi. "Con il governo del cambiamento - aggiunge - le priorità sono le esigenze dei cittadini, non i capricci dei politicanti".

Renzi, mai messo piede sull'aereo, non era per me - "Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di quello, non delle bufale". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Matteo Renzi, commentando la notizia della rescissione del contratto dell'Airbus preso in leasing dal suo governo.