Berlusconi,M5s non in grado di governare

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Non può governare una grande democrazia industriale dell'Occidente chi, come i grillini, non si rende conto che le infrastrutture, le grandi opere, sono pre- condizione indispensabile per la crescita. Un governo che non ha neppure il coraggio di dire la sua con la polizia o con gli attivisti no Tav che assaltano le forze dell'ordine e mandano gli agenti in ospedale". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando ai parlamentari di Forza Italia.