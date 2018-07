Martina, Pd non è in stand by

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Non siamo un partito in stand-by". Lo afferma Maurizio Martina, segretario del Pd in un'intervista a Rtl 102.5.

"Lo voglio dire chiaramente - prosegue - non è vero che non ci sono difficoltà. Non lo nascondo. E sono legate all'inizio di una nuova legislatura. Inoltre quando c'è un cambiamento di scenario politico, come accade oggi, c'è difficoltà a muovere l'iniziativa"