M5s, Koellensperger lascia movimento

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Il consigliere provinciale altoatesino Paul Koellensperger ha annunciato in aula di essere uscito dal Movimento 5 Stelle. Alle elezioni provinciali del 21 ottobre si presenterà con una sua lista, "Liste Koellensperger".

A causa dell'imminente scioglimento del consiglio provinciale, Koellensberger non si dimetterà, ma non parteciperà più alle attività del consiglio e da luglio devolverà lo stipendio a scopi benefici, ha precisato l'imprenditore web 48enne.