Ok Cdm a decreto milleproroghe. Da intercettazioni a banche cooperative

Via libera del governo al decreto milleproroghe che prevede, tra l'altro, la proroga dei termini per la riforma delle banche di credito cooperativo e del bonus cultura ma anche lo stop all'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni.

Ecco la CONFERENZA STAMPA al termine del Cdm

INTERCETTAZIONI - Il milleproroghe blocca l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni: "Impediamo che venga messo il bavaglio all'informazione" perché "la riforma Orlando era stata scritta con l'intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati". Lo dice il ministro Alfonso Bonafede, secondo il quale ogni passata riforma è coincisa con uno "scandalo" e l'ultima è stata fatta "in concomitanza col caso Consip". "Ogni volta che qualcuno del Pd veniva ascoltato qualcuno del Pd tendeva a tagliare la linea".

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - "Viene rafforzato il mantenimento effettivo del carattere di credito cooperativo" delle Bcc, "il carattere mutualistico di banche strettamente legate al territorio e con una finalità molto specifica. Questa riforma va incontro alle osservazioni raccolte". Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa dopo il varo del decreto milleproroghe.

BONUS CULTURA - "Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", il bonus cultura con 500 euro per i diciottenni varato dal governo Renzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante".

CODICE APPALTI - Il codice degli appalti non è entrato oggi nel decreto" milleproroghe: "abbiamo anticipato un intervento normativo perché riteniamo che la stasi degli ultimi tempi lo richieda, come ha detto anche Cantone. Ci stiamo lavorando, ho costituito un tavolo tecnico presso la presidenza, dove siedono i ministri competenti, tra cui Toninelli e Tria. Intervenire su un codice molto corposo e complesso, non è semplice. Se ci riusciremo presto o dopo la pausa agostana è difficile prevederlo". Lo dice il premier Giuseppe Conte.