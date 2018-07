Migranti:Palazzotto, Josefa sotto shock

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Josefa era sotto shock e non siamo certo stati a interrogarla, e' stata assistita. Ricordava solo che era a bordo dell'imbarcazione con sua sorella e non sapeva che fine avesse fatto. Ricordava che erano arrivati i libici per il soccorso, ma non cosa fosse accaduto dopo". Lo ha riferito il deputato Leu Erasmo Palazzotto rispondendo in conferenza stampa alla Camera a una domanda sulla testimonianza della donna camerunense salvata dopo due giorni in mare dalla Ong spagnola Open Arms sulla cui nave egli stesso si trovava. "Sara' la magistratura spagnola a sentirla quando sara' in grado di rispondere", ha aggiunto Palazzotto, confermando che la Ong ha presentato denuncia in Spagna contro la Guardia costiera libica per omicidio volontario e omissione di soccorso e il comandante del mercantile che ha vegliato per ore l'imbarcazione dei migranti, tra cui Josefa, in attesa dei libici.