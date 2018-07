Fraccaro rassicura: 'Parlamento sarà centrale'

"Posso rassicurarvi. Non ho doti divinatorie e non posso dirvi cosa succederà tra qualche lustro, e non è nemmeno mio compito. Posso dirvi la volontà e il programma del governo in questa legislatura. Noi vogliamo mettere al centro il Parlamento, altrimenti non ci saremo nemmeno presentati". Lo ha detto il ministro per le riforme Riccardo Fraccaro in audizione davanti alle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato rispondendo alle domande se il governo condivida Davide Casaleggio sul superamento della democrazia rappresentativa.