Di Maio, deputato Mura doveva dimettersi

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Non dovrebbe, doveva già" dimettersi. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del 'parlamentare velista', Andrea Mura, eletto nelle fila M5s, ed al centro di polemiche politiche per le assenze alla Camera. Le sue "sono dichiarazioni che non solo sono inaccettabili, ma bisogna considerare che i parlamentari, incluso io, sono dei privilegiati, hanno un lavoro da privilegiati con uno stipendi da privilegiati. Sono i primi che devono stare chiusi lì dentro, alla Camera e al Senato, a lavorare sulle leggi e sui provvedimenti per migliorare la qualità della vita degli italiani", dice Di Maio a margine dell'assemblea dell'Alleanza delle cooperative. "Quindi quelle considerazioni, spero siano false, non so, in ogni caso legate al livello di assenza dovrebbero indurre il parlamentare Mura a dimettersi".