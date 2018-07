Bonus cultura: Bonisoli, oggi in Cdm ok per 2018 poi cambio

"Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", il bonus cultura con 500 euro per i diciottenni varato dal governo Renzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante".

Premettendo che le modifiche verranno fatte dopo una serie di consultazioni con i soggetti coinvolti, il ministro anticipa le sue idee: "Rimarrà uno strumento tipo app con soldi che vengono erogati dal governo. Ma interverremo sulle cifre, chiariremo quali beni possono essere acquistati e quali no, privilegeremo le fasce economicamente più deboli".

E non solo: "Mi piacerebbe estendere l'aiuto oltre la fascia dei diciotto anni". Per realizzarlo il ministro anticipa che pensa ad un coinvolgimento delle imprese culturali ("Non nascondiamoci dietro ad un dito, loro da questa app ci guadagnano") magari con un "cofinanziamento" o con forme di facilitazioni, "Mi sembra giusto - dice - che l'industria ci dia una mano". Mentre pensa anche al coinvolgimento delle Fondazioni come i teatri lirici.