Fraccaro:Casaleggio? Valorizza le Camere

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "La riflessione di Casaleggio riguarda una sfida che abbiamo di fronte: valorizzare il Parlamento nell'ottica di una funzionalità rinnovata. Vogliamo integrare la rappresentanza con la democrazia diretta per restituire le istituzioni ai cittadini. È questo l'obiettivo del M5S". Lo afferma in una nota Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, commentando le parole del figlio del co-fondatore del Movimento, Davide Casaleggio, sulla possibilità che in futuro la democrazia rappresentativa diventi inutile.