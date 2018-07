Casaleggio: 'Forse in futuro Parlamento inutile'. Pd: 'Che ne dice Fico?'

Polemica per una intervista alla 'Verità' nella quale Davide Casaleggio sostiene che 'tra qualche lustro' grazie alle rete e ealle nuove tecnologia il Parlamento potrebbe essere inutile. Dura la repliuca del Pd che va all'attacco chiamando in causa il presidente della Camera M5s Roberto Fico. Ma arriva Luigi Di Maio a smorzare i toni: 'Inutili? Sta a noi dimostrare che non è così'.

L'INTERVISTA - '"Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". Lo afferma Davide Casaleggio in un'intervista a 'La Verità'. "Il Parlamento - sostiene Casaleggio - ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma". Anche perchè, sottolinea, c'è una democrazia diretta che "è già una realtà grazie a Rousseau che per il momento è adottato dal M5s ma potrebbe essere adottato in molti altri ambiti. Uno vale uno non significa 'uno vale l'altro'. Uno vale uno è il fondamento della democrazia partecipativa. I grandi cambiamenti sociali possono avvenire solo coinvolgendo tutti attraverso la partecipazione in prima persona e non per delega. Non servono baroni dell'intellighenzia che ci dicono cosa fare, ma persone competenti nei vari ambiti che ci chiedano verso quali obiettivi vogliamo andare e che propongano un percorso per raggiungerli. L'incompetenza è spesso la scusa per non far partecipare le persone alle scelte importanti che le riguardano".

Pronta la replica del Pd che chiama in causa il presidente dlla Camera M5s Roberto Fico: "Non dispiacerebbe sul superamento del Parlamento e della democrazia rappresentativa vagheggiato oggi da un imprenditore sentire la ferma voce di Roberto Fico che di Montecitorio - la cui Aula non è né sorda, né grigia - oggi è Presidente". Lo scrive su twitter Filippo Sensi, deputato del Partito democratico, commentando l'intervista di Davide Casaleggio secondo cui "tra qualche lustro è possibile che" il Parlamento "non sarà più necessario".

L'intervento di Di Maio: 'Di solito i Casaleggio ci prendono sempre quando parlano di futuro", dice il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, commentando - ospite di 'L'aria che tira estate' su La7 - le parole di Davide Casaleggio sul Parlamento in un'intervista a La Verità ('Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile'). Ma puntualizza: "I cittadini già ci dicono che il Parlamento è inutile. Sta a noi, con atti concreti, dimostrare il contrario'.