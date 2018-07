Speranza, alle Europee con il simbolo di LeU

"L'esperienza di Liberi e Uguali a cui abbiamo tutti lavorato con il massimo di determinazione e generosità non ha prodotto i risultati sperati. In campagna elettorale ci siamo impegnati a dare una casa a tutti quelli che ci hanno sostenuto. Io penso che dobbiamo tenere fede a questo impegno. A me non interessa oggi e non interesserà mai l'idea di una piccola forza autoreferenziale e minoritaria in cui isolarci ed autocompiacerci. Non è la nostra storia. Non è la nostra cultura politica". Lo dice Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Mdp nella sua relazione di apertura all'assemblea politico organizzativa del movimento in corso a Roma.

"Le elezioni europee - ha detto - si avvicinano ed è chiaro che il percorso che abbiamo avviato ha senso se il nostro obiettivo è quello di concorrere con il simbolo di Leu a quella tornata".