Martina, pericolo ledere autonomia Inps

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'idea che un Istituto cruciale per il paese come Inps possa essere leso nella sua autonomia di lavoro da un governo che vorrebbe piegare anche questi soggetti dello Stato ai propri voleri e' pericoloso e grave. Il Presidente Boeri fa il suo mestiere con rigore e serietà da sempre. I dati sono dati e l'autonomia d'analisi dei provvedimenti da parte di Enti di grande professionalità e' una garanzia per il paese e per i cittadini con tutti i governi, a prescindere dal colore". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina dopo gli incontri con i sindacati tenutisi nella sede nazionale del Pd