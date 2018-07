Milleproroghe: dal bonus per 18enni alle intercettazioni

Il bonus per i 18enni varrà anche per tutto il 2018 mentre le norme sulle intercettazioni scatteranno dal 31 marzo prossimo. Sono due delle norme contenute in una bozza del decreto Milleproroghe che l'ANSA ha potuto visionare. Tra le misure anche lo slittamento delle graduatorie delle scuole, una proroga per la certificazione dei danni relativi ai terremoti e misure sull'Isee, piante esotiche, certificati veterinari. Vengono fissate elezioni per le province il 14 ottobre 2018. La bozza, 11 articoli, non contiene norme sulle Banche di Credito Cooperativo.