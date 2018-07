Mattarella, fare di più per il pianeta

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro pianeta, facilitando la transizione verso energie pulite". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella, parlando oggi a Baku, in Arzebaijan, ultima tappa della sua missione nel Caucaso. "Lo sforzo richiesto non va inteso come un sacrificio, nemmeno - ha aggiunto il Capo dello Stato - per un paese ricco di materie prime come l'Arzebaijan. Al contrario va inteso come un fattore di dinamismo industriale e di innovazione tecnologica". Come è noto l'Arzebaijan è il primo fornitore italiano di gas naturale. Per questa ragione il presidente della Repubblica ha sottolineato come "in questa fase di ripresa economica è ragionevole attendersi che l'Arzebaijan possa accogliere sempre più Italia, anche nel quadro dei suoi importanti programmi di crescita e di diversificazione dell'economia".