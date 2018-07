Kompatscher,accordo finanziario successo

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - "L'accordo finanziario siglato con Roma è stato il più importante successo per la nostra autonomia in questa legislatura". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Komptascher, presentando il bilancio del suo primo mandato.

Il 21 ottobre gli altoatesini rinnovano il consiglio provinciale. "Ancoraggio bilaterale dell'accordo dà certezze nella gestione della nostre finanze", ha aggiunto.

Kompatscher ha poi sottolineato di essersi sempre impegnato per uno sviluppo omogeneo dell'Alto Adige. "Chiunque deve poter usufruire dell'assistenza all'infanzia, delle infrastrutture e della banda larga. Solo così rafforziamo i nostri punti di forza e evitiamo l'abbandono delle zone periferiche", ha detto. La questione migranti - ha proseguito Kompatscher - "ha trovato tutta l'Europa impreparata, in Alto Adige siamo riusciti a gestire la situazione senza venire meno al nostro impegno umanitario". La viabilità e il ruolo del capoluogo altoatesino sono stati altri temi dell'intervento del governatore.