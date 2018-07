Cdp: Salvini, si chiude il 24? Sì

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il 24 si risolve su Cassa depositi e prestiti? "Sì, anche se vi confesso che non seguo io le partite che sono in piedi". Così risponde il vicepremier Matteo Salvini a chi lo interpella alla Camera. A chi gli chiede se Dario Scannapieco sia fuori gioco per Cdp, risponde: "Non seguo io la cosa, chiedetelo ad altri, su queste cose non posso essere di grande aiuto".