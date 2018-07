Stop Lega-M5s a nomina Scannapieco a Cdp

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Sarebbe irremovibile il no di Lega e M5s alla nomina di Dario Scannapieco, ex vicepresidente di Bei, ad amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti. E' quanto confermano diverse fonti di maggioranza, a poche ore dalla nuova convocazione dell'assemblea di Cdp per eleggere i vertici. Il nome di Scannapieco, inizialmente non sgradito a M5s, sarebbe promosso dalle Fondazioni e caldeggiato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ma i due partner della maggioranza hanno deciso di convergere su un altro nome, vista la contrarietà della Lega a Scannapieco, e in queste ore tengono il punto. Per queste ragioni, mentre prosegue un confronto che non sarebbe privo di tensioni con il Mef, sembra destinata a slittare ancora una volta la nomina.