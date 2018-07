Russia: Salvini non esclude il veto dell'Italia sulle sanzioni dell'Ue

Il veto sulle sanzioni Ue contro la Russia è una 'extrema ratio' a cui il governo italiano pensa che non sarà necessario ricorrere, ma che comunque non è da escludere: lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa a Mosca. "Vogliamo convincere con le buone maniere, con l'arte delle democrazia, dei numeri e delle evidenze", ha affermato Salvini. Il ministro ha comunque precisato che "ci sono dossier" in Ue su cui l'Italia non teme di "dire dei no che altri non hanno detto": ad esempio il bilancio europeo, la politica agricola e la questione migranti.