Fondi Lega: Di Maio, nessun imbarazzo

Sulla vicenda dei fondi della Lega il viceopremier Di Maio risponde deciso: "Non ho alcun imbarazzo verso questa vicenda, perché riguarda le questioni dei diamanti e lauree in Albania di Bossi. Me le ricordo bene. Sono quelle che hanno portato la Lega a scendere all'1-2%". Così il vicepremier Di Maio, ospite di La7, risponde condividendo le affermazioni del ministro della Giustizia Bonafede sulla sentenza sui fondi della Lega ("Le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla Seconda Repubblica").

"Non credo sia stato richiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza. Un leader politico chiede un incontro al presidente della Repubblica e poi il presidente della Repubblica valuta". Lo dice il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a L'aria che tira su La7, parlando dell'incontro chiesto dal vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e del caso dei fondi della Lega.

"Si sta giocando a mettere continuamente me contro Salvini o il M5s contro la Lega". Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e "nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica"sottolinea Luigi Di Maio smentendo anche la ricostruzione di un quotidiano sull'incontro ieri sera a Villa Taverna con Salvini. E rivolto al conduttore de L'aria che Tira su La 7, Di Maio dice: "La smetta di leggere i giornali...".