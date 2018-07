F-35: Trenta, non ne compreremo altri

"Non compreremo altri F-35, stiamo valutando se mantenere o tagliare i contratti in essere". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a Omnibus su La7.

"Siamo sempre stati critici del programma, nessuno lo nasconde - scrive poi il ministro su Facebook, in un post in cui pubblica l'intervista - proprio per questo non compreremo nuovi caccia e, alla luce dei contratti in essere già siglati dal precedente esecutivo, stiamo portando avanti un'attenta valutazione che tenga esclusivamente conto dell'interesse nazionale".

Questo perché, ha spiegato il ministro a Omnibus, "potremmo scoprire che tagliare costa di più che mantenere e bisogna analizzare bene le implicazioni del tagliare", poiché "ci sarebbero delle forti penali. Senza dimenticare, poi, che intorno all'F-35 c'è un indotto di natura tecnologica, di ricerca e occupazionale che taglieremmo a sua volta. Quindi occorre valutare bene il costo del mantenere e del tagliare prima di decidere".