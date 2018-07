Migranti: Merkel, con Italia non era possibile accordo

"Un accordo con l'Italia non era possibile. L'Italia vuole prima ottenere una riduzione dei migranti che arrivano in quel Paese. Il premier ha detto che hanno l'impressione di essere stati a lungo piantati in asso". Lo ha detto Angela Merkel alla Zdf.



"Ci saranno oggi importanti riunioni. Prima di queste non posso anticipare il risultato. Io farò di tutto quello che posso, in modo che ci siano risultati nella Cdu e nella Csu".



"Abbiamo fatto molto per questo accordo in Europa. Non sono certo rimasta seduta zitta nell'angolo. Su questo lei può stare tranquilla". Lo ha detto Merkel, rispondendo alla giornalista della ZDf, che l'ha sollecitata sul ridimensionamento del suo ruolo in Europa, dove adesso sono altri a dettare la linea. "Non la vedo così", ha risposto in proposito, sottolineando di essere "felice" che ci sia un presidente forte in Francia, e che ci sia un cancelliere giovane in Austria.



"Mi dispiace degli equivoci, non abbiamo stipulato degli accordi", ma vi è uno scambio "a livello politico", ha affermato la cancelliera rispondendo alle smentite che arrivano da Budapest Varsavia e Praga sugli accordi sui respingimenti più veloci.



Dopo Praga e Budapest, anche Varsavia smentisce che vi siano "nuovi accordi per prendere richiedenti asilo da altri Stati europei". Lo ha affermato la portavoce del governo in un tweet. È il terzo paese dell'elenco dei 14 citati dalla cancelliera Angela Merkel come partner europei che avrebbero un'intesa per accelerare le procedure di respingimento dei migranti registrati altrove.



Angela Merkel ha stretto accordi con 14 partner europei, per velocizzare le procedure di respingimento dei migranti registrati in altri Paesi, oltre ai due patti - anche più incisivi - siglati con Grecia e Spagna, contro i movimenti secondari. In un documento di 8 pagine, consegnato agli alleati di governo, la cancelliera ha comunicato i risultati del vertice Ue: decisivi per salvare la Grosse Koalition e la sua leader. E per fare in modo che nessuno perda la faccia. Nella guerra fratricida esplosa nella cosiddetta Unione, ci sono in gioco reputazione e credibilità della Cdu, che ha sostenuto la Bundeskanzlerin, come dei bavaresi cristiano-sociali, ribellatisi al seguito del ministro Horst Seehofer. Cancelliera e ministro si incontrano stasera in cancelleria, mentre domani toccherà ai parlamentari e ai presidi dei partiti.

Fra le misure previste, cruciale anche il ricorso ai "centri AnKER" (ne sono previsti 6 nel "masterplan" di Seehofer) per i migranti registrati altrove. In questi luoghi (l'acronimo sta per 'Arrivo, Decisione, Distribuzione o Respingimento') è previsto "l'obbligo di residenza". Gli esiti del summit hanno provocato reazioni soddisfatte fra molti conservatori a Berlino, e il presidente della Baviera, Markus Soeder, ha trovato i risultati superiori alle attese. "La Baviera ha aiutato a muovere le cose". Il partito sta per ora studiando le misure, prima di sciogliere le riserve. Un piccolo colpo di scena è arrivato, invece, da Budapest e Praga, che hanno smentito di essere fra i 14 paesi su cui Merkel potrebbe contare. "Notizie allarmanti prive di senso", per il premier ceco Babis, che non vuol dare l'impressione di aver aperto le porte ai ricollocamenti. Fra i 14 Stati citati nel documento ci sono anche Polonia, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Olanda Portogallo e Svezia. Con questi, Merkel avrebbe concordato accordi amministrativi per velocizzare le procedere di riconsegna previste da Dublino. Con Atene e Madrid, si è previsto invece il ritiro dei rifugiati registrati Eurodac (database europeo delle impronte digitali) che vengano individuati ai confini. Il portavoce di Merkel ha poi smentito l'interpretazione del capogruppo bavarese della Csu Alexander Dobrindt, secondo cui dal vertice sarebbe uscito un via libera ai respingimenti immediati. "Non sono previste misure unilaterali", la replica. Nelle 8 pagine anticipate dalla Dpa, si parla anche di altre misure: la Germania intende mandare più polizia federale ai confini con la Bulgaria, e promette di rafforzare gli agenti di Frontex in Grecia, alle frontiere con Macedonia e Albania. Si lancia un'azione per controllare meglio anche l'erogazione di visti. In un clima più disteso rispetto all'escalation dei giorni scorsi, quando la lite fra Cdu e Csu ha fatto rievocare il divorzio che avvenne nel 76 a Kreuth, è stata oggi l'opposizione ad attaccare gli esiti del summit. Per i liberali, la Csu avrebbe perso su tutta la linea. Mentre la destra oltranzista di Alternative fuer Deutshcland, ad Augusta per il congresso del partito, ha parlato di "aria fritta". Afd vorrebbe collaborare con Kurz, Strache, Salvini e Orban "per costruire la nuova Europa". Ma Kurz si è smarcato: sono alleato del governo tedesco, con alla guida Angela Merekel e di Seehofer, non di AFD".