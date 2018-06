Vitalizi: Pd, M5s cancella sondaggio con risultati pro-casta

"Quando i sondaggi non vanno come vuole il M5s guardate cosa succede!!! Lo hanno tolto!!! Si può essere più ridicoli???". Lo scrive su Twitter la deputata Pd Alessia Morani, che pubblica l'immagine di un sondaggio che sarebbe comparso - e poi cancellato - sul profilo Facebook del Movimento 5 Stelle. "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. VOI DA CHE PARTE STATE?", è il testo del sondaggio, immortalato nello screenshot pubblicato da Morani. Al momento dell'immagine, il sondaggio è in corso da quattro ore e i voti sono 26.614. E in basso compaiono i risultati: il 63% dei votanti "sta" con "la Casta" (rappresentata in foto da Fausto Bertinotti, Massimo D'Alema, Paolo Cirino Pomicino e Ciriaco De Mita) e il 37% con il presidente della Camera Roberto Fico. "Il risultato del sondaggio ufficiale M5S - scrive su Twitter il deputato Pd Luciano Nobili - dimostra che anche chi li ha votati non vuole prese in giro. Ora che sono al potere si aspettano reddito di cittadinanza e flat tax non certo caccia ai migranti e propaganda sui vitalizi. Chi di casta ferisce, quando diventa casta, perisce", conclude.