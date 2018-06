Manovra: M5s: 'Se sarà necessario saremo in grado'. Stop di Salvini

Non chiude alla possibilità di una manovra correttiva il premier Giuseppe Conte che, dopo il botta e risposta tra il sottosegretario all'Economia Laura Castelli e il vicepremier Matteo Salvini, si limita a un "vedremo".

Che sia necessaria una manovra correttiva di 9 miliardi di euro - ha detto Salvini a Milano - "sono fantasie di Confindustria". Ma in mattinata la sottosegretaria Castelli a una domanda sul punto aveva replicato: "Non lo so... Perché la verità è che pare di sì, ma ancora non ci sono delle informazioni così chiare". "Se ci sarà la necessità di fare una manovra correttiva noi ovviamente saremo in grado di farla", aveva poi aggiunto.

"Vedremo, mi faccia tornare in Italia e parlare con il ministro dell'Economia e con gli altri ministri economici...", ha invece detto nel pomeriggio il premier Conte da Bruxelles.