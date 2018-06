De Luca, il deputato che protesto' in mutande

L'immagine piu' nota dell'istrionico Cateno De Luca e' quella in cui e' coperto dalla bandiera della Trinacria dalla pancia in giu' e tiene nella mano destra un pinocchio di legno e nella sinistra una bibbia. Era il giorno della protesta perche' era stato escluso dalla commissione Bilancio dell'Ars, in base alle norme per l'equilibrio delle rappresentanze dei gruppi parlamentari.



De Luca, 46 anni, nato a Fiumedinisi nel Messinese, comune di cui e' stato sindaco, sposato con due figli, negli ultimi 15 anni e' salito piu' volte alla ribalta del mondo politico siciliano e non solo per le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto.