Sottosegretari e deleghe, vertice Conte-Salvini-Di Maio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato a Roma dal G7 in Canada, cerca di chiudere l'accordo nel governo su deleghe e sottosegretari. Per questo ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con i vicepremier Di Maio e Salvini. Sul tavolo anche le nomine alla Presidenza del Consiglio e i nodi del controllo di telecomunicazioni, editoria e Servizi. 'Niente manuale Cencelli, cerchiamo le persone con la sensibilità più adatta', dice Di Maio a In Mezz'ora' su Rai3.