Premio Ischia: incontro con Zina Hamu - LA DIRETTA

"Il sogno di Zina: dagli orrori della guerra al fotogiornalismo": è questo il tema del dibattito, al quale prenderanno parte Zina Hamu, Shala Hessami, responsabile del progetto Unicef "Photographic tecniques to empower Yazidi girl", e Luigi Contu, direttore dell'ANSA.

Zina Hamu, 21 anni, giovane giornalista yazida del Kurdistan iracheno, è la vincitrice del Premio Ischia di Giornalismo per i Diritti umani.

"Molta gente nel mondo non gode dei diritti umani, con il giornalismo e soprattutto attraverso i foto-racconti - ha raccontato Zina Hamu - possiamo portare a conoscenza di questi genocidi e dare voce a migliaia di persone che vivono queste sofferenze, tra cui anche molte donne e bambini".

Zina Hamu e la sua famiglia hanno dovuto lasciare la propria terra d'origine per sfuggire agli attacchi dell'Isis e, con centinaia di persone, dopo aver trovato un rifugio di fortuna tra le montagne del Kurdistan iracheno, sono state accolte in un campo profughi a Khankem. Da li', da quel luogo sospeso, e' partita la grande avventura delle ragazze yazide come Zina, protagoniste del progetto di fotogiornalismo che ha portato anche alla realizzazione di una mostra fotografica al MAXXI di Roma, mostra che e' stata esposta anche in altri citta' italiane, in Iraq e in Lituania. Le foto di Zina, inoltre, sono state pubblicate, tra gli altri, da Reuters, CNN, YallaIraq, ANSA e National Geographic.

IL PROGRAMMA DEL PREMIO ISCHIA