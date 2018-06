Bassetti (Cei) alla politica, non cavalchi rabbia e frustrazione

"Ci vuole una svolta nella vita del Paese per cominciare a lavorare insieme: è, infatti, eticamente doveroso lavorare per il bene comune dell'Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale". Così il cardinale Gualtiero Bassetti. "Che tutte le forze politiche, gli operatori della comunicazione, i responsabili a qualunque titolo non badino all'interesse immediato e di parte! Si ricordino delle parole del profeta Osea: 'E poiché hanno seminato vento/ raccoglieranno tempesta'".