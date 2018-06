Soros: 'Preoccupato dalla vicinanza del governo con Russia'. Ira Salvini

"Sono molto preoccupato" della vicinanza del nuovo governo alla Russia. Lo ha detto il magnate americano-ungherese, George Soros, ricordando che "questo è un aspetto su cui si trova d'accordo il nuovo governo, hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia". Putin "cerca di dominare l'Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre l'economia russa sotto Putin può solo sfruttare le materie prime e le persone". E' "una forte minaccia e sono davvero preoccupato, c'è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin". George Soros è stato ospite del Festival dell'Economia di Trento.

Pronta la replica del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini: "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros".