Moscovici soddisfatto per Governo: 'Lavoro comune, ci pronunceremo sui fatti'

"L'Italia ha governo che ha la maggioranza, sono soddisfatto e mi auguro di lavorare presto con Tria". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici ospite di Lucia Annunziata nella puntata di 1/2h in più.

E le recenti polemiche? "Bisogna rispettare le democrazie, le decisioni non si prendono sui mercati o a Bruxelles".

"Non sta alla Commissione Ue scegliere i governi, noi collaboriamo con i governi nazionali qualunque siano. La bussola è lavorare sui fatti, non speculo sulla democrazia", ha aggiunto Moscovici. "Nessuna speculazione ma lavoro, lavoro comune, questa è l'Europa. Quello che che riguarda l'Italia riguarda anche noi, collaboriamo. Io non faccio speculazioni".

"Ci pronunceremo sui fatti: progetti di legge, riforme, manovre finanziarie e il bilancio. La filosofia e': abbiamo un quadro comune, regole comuni ma all'interno della comunita' c'è totale liberta'. Il Governo fara' le scelte politiche che deve fare. Roma decide la politica italiana. Le regole comuni non sono di punizione o sottomissione ma di dialogo. Per questo dialogheremo", ha continuato il commissario Ue agli Affari economici.

"Il dialogo può essere vigoroso ma siamo rispettosi delle divergenze. Bruxelles non è avversario ma partner con il quale bisogna dialogare, con lo stesso rispetto che Bruxelles deve al Governo italiano", ha spiegato prima di aggiungere: "Non anticipiamo, non speculiamo, siamo rispettosi delle divergenze" e "eutto quello che è stato detto sull'Italia che è sospettoso non è benvenuto, è a Roma che si decide".

"Per i fenomeni migratori serve una risposta europea. Dobbiamo avere un atteggiamento 'protettivo' e dare risposte umane. Non siamo allo scontro ma le risposte nazionali non esistono", ha aggiunto.