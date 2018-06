Famiglie: Tiziano Ferro a Fontana, smettere invisibilità

"Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile": Tiziano Ferro risponde così, con una storia su Instagram alle parole del neoministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, le cui dichiarazioni sulla 'non esistenza delle famiglie arcobaleno' hanno scatenato ieri un primo caso politico del nuovo esecutivo. Ferro ha dichiarato la propria omosessualità nel 2010 ed è stato testimonial del Gay Pride. Il titolare del dicastero sulla famiglia e disabilità ha detto in un'intervista "Le famiglie arcobaleno? Non esistono" scatenando indignazione da parte delle associazioni Lgbt e del mondo politico. L'artista, che ha fatto coming out nel 2010, è stato promotore del Gay Pride a Latina (dove è nato nel 1980) nel 2016.