Valeria e Giuseppe, un anno da operatori di pace

Dopo un anno passato all'estero, stanno rientrando in questi giorni i primi italiani impegnati come 'operatori di pace'. Un centinaio di ragazzi volontari - il contingente di Corpi Civili di Pace (Ccp) - attivi in azioni di pace non governative in aree di conflitto o rischio di conflitto o in zone di emergenza ambientale. Un progetto governativo sperimentale, avviato lo scorso giugno, che ha coinvolto dieci enti, per lo più in paesi stranieri ma anche in Italia in progetti legati al dissesto idrogeologico e nella Terra dei Fuochi.

Valeria Soliano e Giuseppe Pagani - per conto del Focsiv-Volontari nel mondo che ha inviato all'estero, collaborando con organizzazioni del luogo, un terzo di tutti i Ccp - sono rientrati appena due giorni fa, rispettivamente, dal Perù e dall'Ecuador. Entrambi non erano alla prima esperienza di attività umanitaria e fanno di questa esperienza un bilancio del tutto positivo, da ripetere magari in altre forme. "Volevo fare un'esperienza sul campo, mettere a frutto ciò che avevo studiato - dice racconta Valeria, 26 anni, milanese, laurea in sociologia e master in cooperazione internazionale - amo viaggiare, volevo anche uno stacco dalla mia famiglia". Valeria ha operato a Morococha, nella regione peruviana di Junin, a circa sei ore di macchina da Lima e a 4.200 metri di altitudine.

Lì dal 2007 la popolazione (circa 450-500 persone) è messa a dura prova, per motivi sanitari ed economico-sociali, dalla presenza di una miniera di rame a cielo aperto acquistata da un'azienda cinese (Cinalco) ed intorno alla quale si regge l'economica del luogo. La città di Morococha è stata 'trasferita' in un'altra zona, la popolazione è stata divisa alimentando conflitti sociali. Restano però nel vecchio insediamento degli irriducibili, una sessantina di famiglie, che incrementano le tensioni. Non tutti gli abitanti poi lavorano nella miniera, "come invece era stato loro promesso", e soprattutto c'è un inquinamento ambientale grave. "Le persone - racconta Valeria - si ammalano facilmente. La città nuova è fredda ed umida. Si trova su una laguna, non c'è acqua potabile e tutti i bambini hanno tracce di piombo nel sangue, con conseguenze ancora ignote. Da questa miniera la popolazione non ci guadagna nulla. Anzi".

I Ccp operano in azioni civili nonviolenta; come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e nella trasformazione dei conflitti. L'obiettivo è la promozione di una pace positiva, non solo come cessazione di violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale. "Nel mio piccolo - prosegue Valeria - ho soprattutto osservato, ho evitato di fare passi falsi ed essere invadente. Il nostro primo obiettivo è conquistare la fiducia dei beneficiari. Abbiamo dato assistenza legale e abbiamo contribuito a creare figure leader, abbiamo dato alla popolazione di Morococha un sostegno anche nelle vertenze in atto". "E' stata un'esperienza che mi ha arricchito, umanamente e professionalmente al 100%. Vorrei continuare a lavorare in questo settore".

Giuseppe, 30 anni, di Brescia, laureato in scienze politiche, è rientrato da Quito dove, anche per una precedente esperienza professionale in un centro accoglienza al lago di Garda, si è occupato dell'inserimento dei rifugiati, provenienti dal Venezuela e dalla Colombia. Giuseppe, con i colleghi del luogo, ha contributo a fornire queste persone di un sostegno economico iniziale (3-400 dollari), utile anche per avviare anche un'attività, di un alloggio, di un sostegno psicologico. "E' un sistema di accoglienza organizzato. Ci siamo trovati di fronte a tanti pregiudizi e discriminazioni verso questi migranti ma - osserva Giuseppe - rispetto al nostro sistema, c'è meno rigidità, non ci sono centri di accoglienza. Spesso il lavoro illegale è tollerato e con l'aiuto economico iniziale molti riescono ad avviare piccole imprese e a crearsi così un'autonomia. L'integrazione comunque è sempre difficile. Questa esperienza dei Ccp è stata molto importante. La rifarei sicuramente".